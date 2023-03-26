إصابة 5 إثر انقلاب ميكروباص وملاكي في المنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي تمناية بالطريق الزراعي السريع في محافظة المنيا، كما أصيب اثنان إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي في مركز ملوي.

انقلاب سيارة تمناية بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي تمناية، بطريق مصر-أسوان الزراعي السريع أمام قرية أبو سلويم في مركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم: محمد ناجي عبد الفتاح 30 عاما، محمود مخلوف 60 عاما، أكرم سيد 38 عاما، يقيمون في مركز سمالوط، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»، أمام مدخل مركز ملوي بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: حسام حسن 22 عاما، سائق، عمر حمدي 19 عاما، يقيمان في مركز ملوي، وتم نقلهما إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج.

علي جانب آخر، استقبل مستشفى بني مزار المركزي، في شمال محافظة المنيا، شابا يدعى أحمد عبده 19 عاما، مقيم في محافظة أسوان، مصابا بحالة إعياء ومغص كلوي، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة له.