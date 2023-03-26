تفاصيل الوديعة «سمارت» من بنك التعمير والإسكان.. عائد يصرف يوميا

كشف بنك التعمير والإسكان، عن أسعار العائد على الودائع في شهر مارس 2023، من بينها وديعة سمارت، والحد الأدنى لربط الوديعة 500 ألف جنيه ومضاعفات الـ10 آلاف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر مارس 2023، على وديعة سمارت، تكون العملة بالجنيه المصري، وسعر العائد 11% سنويًا، ومدة الوديعة سنة ويصرف العائد بشكل يومي.

أسعار العائد على وديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لمصاريف فتح الحساب لوديعة سمارت يكون وفقا لسعر التعريفة، وكذلك المصاريف الإدارية، ولا يجوز استرداد الوديعة إلا بعد مرور شهرين، وتكون غرامة الاسترداد احتساب الفائدة على أساس الأيام الفعلية «قبل الاسترداد» على السعر المعلن للودائع لأجل.

نسبة الاقتراض بضمان الوديعة

كما لا يجوز كسر جزئي للوديعة، وعن الاقتراض، يمكن الحصول من بنك التعمير والإسكان على التسهيلات «بطاقة ائتمانية، سحب على المكشوف» من البنك بنسبة 90% من قيمة الوديعة.