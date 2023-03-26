من الذي يعطي أمر إطلاق السلاح النووي في روسيا؟

يتساءل البعض عن صاحب قرار إطلاق السلاح النووي في روسيا الاتحادية التي تمتلك أكبر عدد من الرؤوس النووية حول العالم ويصل عددها إلى 7000 رأس، ثم تأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 6800 رأس نووي.

يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو صحاب القرار النهائي في الأمر الخاص بإطلاق الأسلحة النووية الروسية، الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، بحسب العقيدة النووية التي تتخذها روسيا الاتحادية وريثة الأسلحة النووية من الاتحاد السوفيتي الذي إنهار في بداية تسعينات القرن الماضي.

بوتين يحمل الحقيبة النووية دائما

يحمل الرئيس الروسي بوتين الحقيبة النووية معه في كل الأوقات، وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن وزير الدفاع الروسي الحالي سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف يحملان حقيبتين أخريين، وبهذا يصل عدد الحقائب النووية 3 حقائب، وتربط هذه الحقائب التواصل بين الرئيس الروسي وكبار الضباط العسكريين خاصة المسئولين عن القوات الصاروخية عبر شبكة القيادة والتحكم الإلكترونية (كازبيك) شديدة السرية.

لقطات للحقيبة النووية عرضتها قناة روسية

وكشفت لقطات عرضتها قناة «زفيزدا» الروسية مذاعة في عام 2019 حقيبة نووية تضم عدة أزرار، وظهر قسم يسمى الأمر زران، الأول هو الزر الأبيض القادر على التفجير النووي والزر الأحمر القادر على إلغاء قرار تشغيل الحرب النووية في أي وقت.

نظام اليد الميتة في الحقيبة النووية

وتعمل الحقيبة الروسية النووية من خلال إصدار الرئيس الروسي إشارة إذا شعر بتعرض بلاده لخطر نووي، وتتحرك الإشارة إلى قيادة الأركان العامة ووحدات القيادة الاحتياطية ويتم بعدها إطلاق أسلحة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ويغضط حينها الرئيس الروسي نظام اليد الميتة حيث يتم تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي يطلق عليها يوم القيامة وبعدها تبدأ نار روسيا النووية على أعداءها.