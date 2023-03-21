الرئيس الروسي: يمكن لموسكو وبكين حل أكثر المشاكل تعقيدا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يمكن لروسيا والصين حل أكثر المشاكل تعقيدا، لافتا إلى أن المبادرة الصينية قد تكون قاعدة لتسوية الوضع بأوكرانيا إن رغب الغرب وكييف.

خطة تسوية صينية في أوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الصيني شين جي بينج، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، إن خطة التسوية الصينية في أوكرانيا مستندة إلى مبادئ الأمم المتحدة، متابعا: «محايد بشأن الأزمة بأوكرانيا وندعم السلام والحوار».

فيما صدر بيان روسي صيني مساء اليوم الثلاثاء جرى التوضيح فيه أنه لن يكون هناك رابح إن اندلعت حرب نووية، في الوقت الذي خرج وزير الدفاع الروسي قائلا: «كل الحروب تنتهي بالسلام».