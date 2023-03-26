تحرير محاضر لـ32 مخبزا في أبو قرقاص بسبب نقص وزن الخبز

قال تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

مخالفات نقص وزن ومواصفات

وأضاف رئيس مركز أبوقرقاص، أن الحملة أسفرت عن تحرير 32 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ما بين نقص وزن، مواصفات، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، نظافة، عدم إعطاء بون، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

متابعة الأسواق والسلاسل التجارية

وأجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مساء أمس جولة تفقدية، لمتابعة عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

اطمأن نائب المحافظ خلال جولته علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، وأطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.