اختيار نابليون.. 5 عوامل سبب تصدر مسلسل سره الباتع محركات البحث

يواصل مسلسل سره الباتع نجاحه الكبير لليوم الرابع على التوالي، بسبب الحبكة الدرامية والربط بين ما يحدث في الزمن الراهن وما حدث في مصر أثناء الحملة الفرنسية، ما جعله يتصدر «التريند».

مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وريم مصطفى ومن اخراج خالد يوسف.

ترصد الوطن 5 نقاط كانت عاملا من نجاح المسلسل

- المسلسل مستوحى من رواية الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس الشهيرة سره الباتع، والتي تعد أحد أهم روايات الكاتب الراحل في تاريخه.

- العمل هو الأول في مسيرة خالد يوسف الاخراجية دراميا، خالد يوسف تلميذ العالمي يوسف شاهين يخوض بالمسلسل التجربة الدرامية الأولى له.

مسلسل سره الباتع من اخراج خالد يوسف

- مشاركة 600 فنان من بينهم 60 نجما في أدوار رئيسيا هي المرة الأولى في الدراما المصرية خلال السنوات العشرين الأخيرة.

- اعتبر النقاد ورجال التاريخ المعاصر ان اختيار شخصية الفنان أيمن الشيوي لتجسيد دور شخصية نابليون بونابرت أنها الأفضل في دراما المصرية لاقتراب شكلهم من بعضهم البعض.

- مشاركة شخصية مؤثرة في الدراما لأول مرة بمسيرتهم الفنية من بينهم الشاعر هشام الجخ والفنانة الكويتية شمس والتونسية رانيا التومي.