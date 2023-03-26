أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 5.. حنان مطاوع ترفض الزواج من أحمد عبدالعزيز

انطلقت منذ قليل، أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 5 رمضان 2023 عبر شاشة قناة on drama الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني هذا العام ولأول مرة في الدراما.

مسلسل سره الباتع لخالد يوسف

وبدأت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 5 رمضان 2023 بمشهد دفن الشيخ صابر الذي يجسد دوره الفنان هشام الجخ بعدما تم قتله على يد الفرنسيين وبعدها أخبر حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني، أهل قريته؛ بأنهم لن يتلقوا عزاء صابر إلا بعد أخذ حقه من الفرنسيين.

وتوالت الأحداث بذهاب أهل القرية إلى مركز الحملة الفرنسية وطالبوهم بتسليم الجندي الذي قتل صابر ولكن رفض القائد هناك فأخبره حامد بأن هذه قوانين بلدتهم أن من قتل يقتل وهنا عبر العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي عن اندهاشه وذلك من خلال الخطابات التى يحكي من خلالها مذكراته قائلا إنه كان يستغرب شجاعة حامد رغم أنه فلاح بسيط.

ولكن رفض قائد الحملة الفرنسية ما طلبه أهل القرية فقرر حامد البحث عن قتلة الشيخ صابر، وعلى الجانب الآخر، أبدى الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبدالعزيز رغبته في الزواج من صافية ابنة شيخ البلد سليم الذي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع ولكنها سخرت منه.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وon وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يعرض أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama في السادسة والربع مساء، وعلى قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وعلى قناة الحياة في الثانية عشرة صباحًا.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول حكاية السلطان حامد الذي قاوم الفرنسيين.