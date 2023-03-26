أسعار وأماكن بيع اللحوم التشادية في الإسكندرية.. طازجة 100% ومخفضة

تعد اللحوم التشادية أحد أفضل خيارات اللحوم في المحافظات في الوقت الراهن، كونها طازجة وبأسعار مخفضة عن البلدية، لذا يهتم كثيرون بمعرفة أسعار وأماكن بيع اللحوم التشادية في الإسكندرية، كون اللحوم جزء أساسي من سفرة شهر رمضان المبارك.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار وأماكن بيع اللحوم التشادية في الإسكندرية، والتي يطرحها حزب حماة الوطن، وهي اللحوم البلدي المدعمة من مزارع دولة تشاد.

أسعار اللحوم التشادية في الإسكندرية

وبحسب البيانات الرسمية من أمانة حزب حماة وطن في الإسكندرية، تم طرح اللحوم التشادية في الإسكندرية بسعر 165 جنيها للكيلو.

وأكدت الأمانة، أنه يتم توفير لحوم من مزارع الحزب بدولة تشاد طبقا للبروتوكول المبرم بين الحزب ووزاره الإنتاج والتحول الزراعي بدوله تشاد لتخفيف الأعباء علي كاهل المواطن المصري.

أماكن بيع اللحوم التشادية في الإسكندرية

وأكد الحزب، أن بيع اللحوم التشادية في الإسكندرية تتمثل في عربات متنقلة في الوقت الراهن، ويتم الإعلان عنها بشكل دوري للمواطنين في كل حي، مؤكدين أنها لحوم طازجة بلدية كون المزارع والأعلاف والبيئه التي تربي بها المواشي في تشاد مثل البيئة المصرية.