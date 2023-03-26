أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة والمحافظات

مع بداية شهر رمضان المبارك، ازداد الإقبال على شراء اللحوم والسلع الغذائية، وتوافد المواطنون على شراء اللحوم التشادية من المنافذ المطروحة بها، بأسعار مخفضة مقارنة باللحوم في محال الجزارة.

وفيما يلي، نعرض أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها، في المناطق المختلفة.

أسعار اللحوم التشادية

تبدأ أسعار اللحوم التشادية من 130 وتصل لـ145 جنيهًا للكيلو.

أماكن بيع اللحوم التشادية

ويتم بيع اللحوم التشادية في منافذ حزب «حماة وطن» بمحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد.

- منافذ حزب حماة وطن، بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

- سيارات متنقلة بالشوارع في شارع عز الدين عمر بمحافظة الجيزة.

- منفذ مدينة نصر بمجمع التوفيق.

- مجمع 23 يوليو في ميدان العباسية.

- منفذ ماركت 6 أكتوبر بميدان الحلمية مصر الجديدة.

- مجمع خدمات بشارع العروبة بطريق صلاح سالم مصر الجديدة.

- منفذ بيع بالمعادي في شارع العروبة المتفرع من طريق صلاح سالم.

وبالنسبة للمحافظات والمدن، يتم طرح اللحوم التشادية في منافذ الشركة المصرية المنتشرة بمختلف أرجاء محافظة الفيوم، أو عمل منافذ ثابتة لها تابعة للتموين في مختلف أرجاء المحافظة.

وفي الإسكندرية، يتم طرح اللحوم في عدد من المناطق وهي، مجمع العصافرة، 26 يوليو، مجمع أبو قير.

أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة

- يتراوح سعر اللحم المفروم العادي من 210 إلى 250 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر البتلو من 250 إلى 280 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحم الكندوز اليوم من 220 إلى 240 جنيهًا.

- سعر الكبدة الصافي من 250 إلى 300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الضأن بين 230 إلى 270 جنيها.

- سعر اللحم الجملي من 190 إلى 220 جنيهًا للكيلو.