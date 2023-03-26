حامد يقتص للشيخ صابر من الفرنسيين في مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 5 الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم أحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي تحت قيادة المخرج خالد يوسف الذي يخوض السباق الرمضاني للمرة الأولى .

مسلسل سره الباتع لأحمد فهمي

وضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 5، استمر بحث حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني فى فترة الحملة الفرنسية عن الـ3 جنود الفرنسيين الذين تسببوا فى قتل صديقه صابر، وبالفعل عثر عليهم وأخذ شقيق الشيخ صابر وذهب لأخذ حقهم وبالفعل قتلهم.

وهذا الأمر تسبب فى إلقاء القبض على شيخ البلد سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي وأعلن القائد الفرنسي أنه سيعدمه إذا لم يسلم القتلى أنفسهم.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama و on وترددها كالتالى ...

التردد 11861.

معدل الترميز 27500

ويعرض أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها ..

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة فى الساعة الثانية عشر صباحا وعبر شاشة قناة on drama فى تمام الساعة السادسة والربع مساءا وعبر شاشة قناة on فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا .

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع فى حقبتين من الزمن الحقبة الخاصة بالحملة الفرنسية والحقبة الحالية .