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تعليقات متابعي مسلسل سره الباتع رمضان 2023: «حاجة في منتهى العظمة»

كتب:

محمد متولي
03:37 م | السبت 25 مارس 2023
سره الباتع

سره الباتع

حظي مسلسل سره الباتع بالكثير من الإشادات على «تويتر» مع بداية عرض حلقاته في موسم رمضان 2023.

أحمد فهمي: المسلسل يذاع على الحياة وon

وقال الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على تويتر: «كل سنة وأنتم طيبين.. رمضان كريم، انتظروا مسلسل سره الباتع، الساعة 10 مساءً على قناة الحياة، والساعة 11:30 على ON» وانهالت عليه التعليقات.

وكتب حساب أمير حمدي: «مسلسل روعة وحضرتك أدائك متميز يا أستاذ أحمد فهمي»، فيما قال حساب آخر: «الحلقة الأولى شدتني كتير والمسلسل روعه، وأتمنى يستمر على نفس المستوى الجامد».

وكتب حساب يدعى عمرو سعيد: «أخدتني انت في حكايتك بدري بدري وحاجة في منتهى العظمة تبارك الله»، وكتب حساب أحمد توفيق: «بداية رائعة على بركة الله ربنا يوفقك ودايما من نجاح لنجاح ومتغبش عننا».

وتساءل الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مين بيتفرج؟»، لترد عليه هبه فهيم: «المسلسل جميل جداً وحلو أوي متحمسة إني أشوف الحلقات كلها دلوقتي عمل درامي رائع يستحق المشاهدة السلطان حامد، إيه الجمال والعظمة دي، شابووووووة يا سعدة يا نجم النجوم يا برنس يا عااااالمي».

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