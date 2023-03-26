مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4.. قصة حب الكبير ومربوحة تقودهما لقسم الشرطة

أحداث عديدة شهدها مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4 بعد أن قرر الكبير ومربوحة أن يعيشا قصة حب جديدة بناء على توجيهات استشارية العلاقات الزوجية التي تقوم بدورها الفنانة نور اللبنانية.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4

وفي مشهد آخر من مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4، ارتدى الكبير ومربوحة ملابس من السبعينيات، وذهبا بالسيارة في الشوارع مع وصلة غزل بينهما داخل السيارة ليصادفهما كمين في الطريق، ولم يكن لدى الكبير أي إثبات شخصية، وحاول إقناع الضابط أنه الكبير عمدة المزريطة ولكنه لم يقتنع وأخذهما على القسم.

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4 تمت إذاعتها على قناة «ON» عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون 2:00 مساء.