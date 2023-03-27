موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الاثنين 27-3- 2023.. باق ساعات قليلة

ينتظر أهالي محافظة دمياط، موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الاثنين 27-3-2023، خامس أيام شهررمضان المبارك، ليمكن لهم تحديد موعد وجبة السحور والإمساك قبل بداية صوم اليوم الخامس، فضلا عن تحديد موعد صلاة الفجر .

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الاثنين 27-3- 2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الاثنين 27-3-2023، خامس أيام شهر رمضان المبارك، قبل رفعه بمساجد دمياط يسبقه العديد من التواشيح والابتهالات الدينية من الأئمة بمساجد دمياط، ما يميزالشهر الكريم ويكسبه بهجة وروحانية عن بقية الشهور عملا بالسنة النبوية بالابتهاج بشهر رمضان والتبشير به.

موعد أذان الفجر بدمياط

يحين موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الاثنين 27-3-2023، خامس أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 4:23 صباحًا، وفقًا لإمساكية الشهر الكريم لهذا العام التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، التي تضم مواقيت الصلاة الخمس صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وموعد الشروق.

موعد أذان الفجر اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر باليوم الخامس من شهر رمضان المبارك بمحافظة دمياط، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الرابع بشهر رمضان المبارك.