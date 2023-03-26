مواقيت الصلاة في محافظة المنيا الاثنين 5 رمضان

يهتم أهالي محافظة المنيا بمعرفة مواقيت الصلاة في خامس أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الفروض في مواعيدها خاصة خلال الشهر المبارك الذي يحرص فيه الجميع علي الإكثار من الطاعة والتقرب إلي الله.

كما يحرص أهالي محافظة المنيا التي تقع في شمال الصعيد على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 27 مارس، حتى يتسنى لهم أداء الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 خاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في المنيا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة المنيا الصائمين المحافظين على أداة الصلاة في شهر رمضان، خدمة مواقيت الصلاة في المنيا يوم الاثنين 27 مارس بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر: 4:28 صباحًا.

الظهر: 12:02 مساء.

العصر: 3:32 مساء.

المغرب: 6:12 مساء.

العشاء: 7:28 مساء.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الاثنين 27 مارس، الموافق 5 رمضان، في تمام الساعة 4:28 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنيا اليوم الاثنين

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الظهر في المنيا اليوم الاثنين في تمام الساعة 12:02 مساء.

موعد أذان العصر في المنيا اليوم الاثنين

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان العصر في المنيا اليوم الاثنين، في تمام الساعة 3:32 مساء.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:12 مساء.

موعد أذان العشاء في المنيا اليوم الاثنين

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان العشاء في المنيا اليوم الاثنين، في تمام الساعة 7:28 مساء.