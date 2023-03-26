مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023

يبحث المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد عن مواقیت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023.

وبحسب الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.. جاءت المواقيت كالتالي:

الفجر 04:34 صباحاً

الظهر 12:05 مساءً

العصر 03:32 مساءً

صلاة المغرب 06:13 مساءً

العشاء 07:27 مساءً

موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، الساعة 04:34 صباحاً.

موعد أذان الظھر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023

تحدد موعد أذان الظھر في الوادي الجديد الیوم الأحد 26-3-2023 الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 هو 03:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023

تقرير الهيئة المصرية للمساحة أشار إلى أن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 هو 06:13 مساءً.

موعد أذان العشاء في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023

وأشلرت الهيئة المصرية للمساحة إلى أن موعد أذان العشاء في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 هو 07:27 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023

يبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 طبقا لإمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و59 دقيقة .