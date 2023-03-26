مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
هدير محمود
06:00 م | الأحد 26 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023
يبحث المسلمون من أبناء محافظة الوادي الجديد عن مواقیت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023.
وبحسب الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.. جاءت المواقيت كالتالي:
الفجر 04:34 صباحاً
الظهر 12:05 مساءً
العصر 03:32 مساءً
صلاة المغرب 06:13 مساءً
العشاء 07:27 مساءً
موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، الساعة 04:34 صباحاً.
موعد أذان الظھر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023
تحدد موعد أذان الظھر في الوادي الجديد الیوم الأحد 26-3-2023 الساعة 12:05 مساءً.
موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023
ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 هو 03:32 مساءً.
موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023
تقرير الهيئة المصرية للمساحة أشار إلى أن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 هو 06:13 مساءً.
موعد أذان العشاء في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023
وأشلرت الهيئة المصرية للمساحة إلى أن موعد أذان العشاء في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 هو 07:27 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023
يبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 طبقا لإمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و59 دقيقة .