مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الرابعة.. مربوحة ومكي عشاق في السبعينيات

بعد ساعات قليلة من إذاعة الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي4، تصدر أحمد مكي تريند تويتر، وذلك بعد الأحداث الكوميدية العديدة التي شهدتها الحلقة.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الرابعة

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة الرابعة العديد من الأحداث الكوميدية، أبرزها تحول الكبير ومربوحة إلى عشاق في السبعينيات لتجديد حبهما مرة أخرى بناء على نصيحة استشارية العلاقات الزوجية، ولكن تقودهما الصدفة إلى القسم بسبب مرور الكبير على كمين، ولم يكن معه أي إثبات شخصية.

جوني يتعرض للنصب

وبعد الدعاية الذكية التي قام بها جوني لاستقطاب أهالي المزاريطة إلى الجيم فوجئ بالشرطة تقتحم المكان، واتهامه بسرقة الأجهزة الرياضية من شخص.

واتضح أن هجرس اشترى الأجهزة من شخص أون لاين، وكانت مسروقة، وجرى التفاوض بين صاحب الأجهزه وجوني، وبالفعل جرى سحب الأجهزة، ولكن طلب من الشرطة أن يجرى القبض على هجرس ويتهمه بترتيب قصة السرقة.