الحلقة 4 من مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد قليل

ينتظر الجمهور المصري، الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، الذي يعرض بشكل حصري على قناة on في العاشرة والنصف مساء، إذ تكون الإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا والثانية الساعة 8:45 صباحا.

الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار

ويعتبر بطلا المسلسل من أهم الثنائيات في دراما رمضان خلال السنوات الأخيرة؛ إذ حققا نجاحا كبيرا في مسلسل اللي مالوش كبير الذي عرض في رمضان 2021، لذلك فإن الجمهور ينتظر أعمالهما باستمرار، واليوم يحين موعدنا مع الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار.

بطلة المسلسل ياسمين عبدالعزيز تعيش مع شقيقيها ضمن أحداث مسلسل ضرب نار، وتجسد دور فتاة اسمها «مهرة» وتعمل في مصنع ملابس للإنفاق عليهما، كما أنها تعاني من مضايقات مديرها الذي يحبها بجنون.

أما بطل المسلسل، يجسد دوره شاب اسمه «جابر الكوماندا»، ويعمل في تصليح الكاوتشات بعد هروبه من سوهاج بسبب الثأر بعدما قتل ابن عمه محسن، أحد كبار القرية، واختار المنزل الذي تقطن فيه «مهرة» للسكن به.

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار الحلقة 3 شهدت تطورات مثيرة في علاقة الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، إذ أنقذها خلال الاعتداء عليها من جانب «العترة» في المنزل، وظهر العوضي في الوقت المناسب وضرب العترة.

وفي مشهد آخر، تتبع الكوماندا، مهرة، ما جعلها تشعر بالفزع إذ ظنت أنه أحد رجال العترة، بعد ذلك سارا سويا وذهبا إلى كورنيش النيل، ودار الحديث بينهما عما حدث في المنزل من اعتداء «العترة» عليها إذ ظل يواسيها.