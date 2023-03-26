الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار على شاشة ON Drama الليلة

تُعرض اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، الذي يعرض حصريا على قناة on في العاشرة والنصف مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا والثانية الساعة 8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة

ومسلسل ضرب نار يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

كما جاءت مواعيد عرض المسلسل لـ یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في الساعة العاشرة والنصف ليلا، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، وسيعرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار

ويترقب الجمهور أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار التي تعرض اليوم الأحد، في رابع أيام شهر رمضان 2023، إذ تستمر قصة الحب بين الكوماندا الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، ومهرة التي تقوم تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وفي الحلقة الثالثة، أبدى الكوماندا إعجابه بمهرة خلال جولة نيلية قاما بها، وذلك في الحلقة الثالثة، التي أذيعت أمس السبت على قناة on.