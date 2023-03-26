إيبارشية البلينا توضح تطورات الحالة الصحية للأنبا ويصا

أصدرت إيبارشية البلينا، بيانًا منذ قليل، تطمئن فيه شعب الكنيسة على صحة الأنبا ويصا، مطران إيبارشية البلينا وتوابعها.

الحالة الصحية للأنبا ويصا

وجاء في البيان، أن الأنبا ويصا قد تعرض لكسر في الفخذ وأجرى الأب المطران على إثرها عملية جراحية، ظهر اليوم، بأحد المستشفيات.

وذكرت الإيبارشية في البيان: «نطمئن جموع الشعب على صحة نيافته إذ هو بصحة جيدة وسيعود إلى البلينا في أقرب وقت لاستكمال برنامج العلاج المطلوب نصلى إلى الله أن يمنح نيافته الشفاء العاجل والكامل».

تكريم الأم المثالية

وفي سياق آخر، كرم الأنبا تكلا مطران دشنا، الأم مريم شاوول جورجيوس، والتي فازت في مسابقة الأم المثالية «تمكين اقتصادي» لعام 2023 على مستوى الجمهورية.

وفازت الأم «مريم» بلقب الأم المثالية «تمكين اقتصادي» والتي عملت على رعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة ( ماكينة حياكة )، للمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.

وبدأت الأم المثالية (مريم) وهي من أبناء كنيسة القديس الأنبا شنودة بقرية العزب المصري التابعة لإيبارشية دشنا، مشروع حياتها بماكينة حياكة الملابس بعد أن توفي الزوج على أثر مرض مزمن تاركا الأبناء في عمر 11 و8 سنوات، لتلبية احتياجات أبنائها في التعليم، حتى التحق الابن الأكبر بكلية الهندسة، وعمل بإحدى الشركات الكبرى بعد تخرجه، كما التحقت الابنة الصغرى بكلية الطب البيطري وأصبحت الطبيبة البيطرية للقرية.