«الكنيسة الأسقفية» تهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بشهر رمضان

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجميع القيادات الاسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

الشهر الكريم بالتزامن مع الصوم الكبير

وقال رئيس الأساقفة: «نهنئ جميع المصريين بحلول الشهر الكريم والذى يأتي بالتزامن مع فترة الصوم الكبير»، مضيفًا: «نصلي لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا مسلمين ومسيحيين».

واختتم: خالص التهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف متمنيًا أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.

الاحتفال بعيد الأم

وفي سياق منفصل، نظمت المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم احتفال بمناسبة عيد الأم، وبمشاركة تلاميذ المراحل المختلفة لتكريم المعلمات وبحضور مجدى أبو السعد مدير المدرسة.

وقال «أبو السعد»: «للمعلمات دور مهم في تربية وتعليم النشء ليصبحوا جيل صالح ونافع فى المجتمع وذلك من خلال تقديم المعرفة لهم بكل تفاني»

وأضاف: «نقدم الشكر والتقدير لكل النساء الموجودين داخل المدرسة وخارجها، إذ نعترف بدورهم فى المنظومة التعليمية والتربوية». تضمن الحفل توزيع هدايا علي كل العاملين بالمدرسة من النساء بالإضافة لتقديم العديد من العروض الفنية والتي شارك فيها الطلاب و المدرسين معًا.