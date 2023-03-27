مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان

انطلق خامس أيام شهر رمضان المبارك، ما يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023، إذ يحرص كثير من المسلمين على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم، إضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023

الفجر 27: 4 صباحا.

الظهر 12:06 مساء.

العصر 3:36 مساء.

المغرب 6:16 مساء.

العشاء 7:35 مساء.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 في الساعة 4:27 فجرا، ومعه بداية صوم خامس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023

ويعد موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 في الساعة 12:06 بحسب خامس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:36 عصرا.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

ومع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 6:16 مساء، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 في خامس أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و9 دقائق، على أن تزيد بمرور الأيام.