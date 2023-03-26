مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام رمضان

انطلق رابع أيام شهر رمضان المبارك، ما يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

فجر 29: 4

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:15

العشاء 7:34

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

ويبدأ موعد اذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 4:29 فجرا، ومعه بداية صوم رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

ويعد موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 12:06 بحسب رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:36 عصرا.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

ومع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 6:15 مساءا، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم السبت 25-3-2023 في رابع أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و6 دقائق على أن تزيد بمرور الأيام.