محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الوحدة الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات الرقابية على السلاسل والمحال التجارية ومعارض أهلا رمضان ومنافذ البيع وشوادر اللحوم التي تبيع السلع بأسعار مخفضة، حيث شدد على أهمية التأكد من الإعلان عن سعر السلع، وانتظام حركة البيع والشراء، وتوافر كل السلع.

مواجهة كافة صور احتكار السلع

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كافة صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

محافظ بني سويف يواصل جولاته التفقدية للأسواق

وواصل محافظ بني سويف زياراته التفقدية للأسواق ومنافذ بيع السلع و المحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري

تكثيف الحملات التموينية

وزار المحافظ بعض المولات التجارية بمدينة بني سويف، مطمئنا على مدى توافر الامدادات من السلع، وانتظام حركة البيع، وتوافر بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وأنها تلبي احتياجات المواطنين، مشددا على تكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع.

واشار محافظ بني سويف خلال جولته إلى أهمية توعية المواطنين بأن السلع متوافرة، وأنه على الجميع عدم شراء غير حاجتهم من السلع، ليتعاون الجميع في التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية الحالية على الجانب الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال