محافظ بني سويف يوجه بتجهيز 9 منافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، أمين حزب حماة وطن بالمحافظة حسن جعفر، لمناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة منافذ بيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة التي تشارك بها الأمانة العامة المركزية للحزب بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

تأتى تلك المبادرة في اطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن في إطار تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، لدعم وتلبية احتياجات المواطن الأساسية من كافة أنواع السلع.

9 منافذ لشوادر اللحوم بأسعار مخفضة

وخلال الاتفاق جرى الإتفاق على إقامة 9 منافذ لبيع تلك اللحوم موزعة على مراكز ومدن المحافظة بواقع منفذين لمركز ومدينة بني سويف، ومنفذ واحد بكل مركز من المراكز الست المتبقية بجانب منفذ في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة اختيار أماكن المنافذ

وجه المحافظ مدير الوحدة الاقتصادية علاء سعيد لمتابعة اختيار الأماكن "حسب المساحات المطلوبة" بكل مركز ومدينة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على سرعة تنفيذ التسهيلات لتكون جاهزة عند وصول كميات اللحوم.

11 طن لحوم بسعر 145 جنيه للكيلو

وأشار أمين حزب حماة وطن بالمحافظة أنه من المقرر أن يصل نصيب بني سويف من اللحوم الى 11 طناً، وأنه جار تنفيذ التنسيقات مع الجهات ذات الصلة، مؤكدا أن المنافذ لن تقتصر على بيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة تصل إلى 145 جنيه، بينما سوف يتم بيع عدد من السلع الأخرى منها: الخضار، الفاكهة، أسماك، وسلع غذائية أخرى.

حضر اللقاء: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.