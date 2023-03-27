مواقيت الصلاة في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023.. خامس أيام رمضان

يحرص كثيرون في خامس أيام شهر رمضان الكريم، على معرفة مواقيت الصلاة في قنا اليوم الإثنين 27-3-2023، حتى يتثنى لهم أداء صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتاتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023، خاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في قنا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة قنا للصائمين المحافظين على أداة الصلاة، خدمة مواقيت الصلاة في قنا في يوم الاثنين بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر: 4:22 صباحا

الظهر: 11:55 صباحا

العصر: 3:23 مساء

المغرب: 6:04 مساء

العشاء: 7:19 مساء

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في قنا اليوم الإثنين الساعة 4و 22 دقيقة صباحا.

موعد أذان الظهر في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023

وذكرت هيئة المساحة المصرية، أن موعد أذان الظهر في قنا اليوم الاثنين سيحين في الساعة الحادية عشر و55 دقيقة صباحا.

موعد أذان العصر في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023

وأشارت هيئة المساحة المصرية، إلى أن موعد أذان العصر في قنا اليوم الاثنين الساعة الثالثة و23 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023

وذكرت هيئة المساحة المصرية، أن موعد أذان المغرب في قنا اليوم الإثنين الساعة السادسة و4 دقائق مساء.

موعد أذان العشاء في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في قنا اليوم الإثنين الساعة السابعة و19 دقيقة مساء.

وبحسب مديرية الأوقاف في محافظة، فإن المصلين يؤدون الصلوات الخمس في نحو 3995 مسجدا على مستوى المحافظة.