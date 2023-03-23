مواقيت الصلاة في قنا الجمعة 24-3-2023

يحرص المواطنين في محافظة قنا، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، على معرفة مواقيت الصلاة في قنا يوم الجمعة 24-3-2023، ليتثنى لهم أداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 وخاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم في قنا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة قنا للصائمين المحافظين على أداة الصلاة في وقتها ، خدمة مواقيت الصلاة في قنا في يوم الجمعة بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة الساعة 4و 26 دقيقة صباحا.

موعد أذان الظهر في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الظهر في قنا اليوم الجمعة الساعة الحادية عشر و56 دقيقة صباحا.

موعد أذان العصر في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان العصر في قنا اليوم الجمعة الساعة 3و 23 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الجمعة الساعة 6و 2 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة الساعة 7و17 دقيقة مساء، والتي يعقبها صلاة التراويح.

وبحسب مديرية الأوقاف في محافظة إن المصلين يؤدون الصلوات الخمس في نحو 3995 مسجدا على مستوى المحافظة.