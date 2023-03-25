يحرص المواطنين في محافظة قنا، في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، على معرفة مواقيت الصلاة في قنا اليوم السبت 25-3-2023، حتى يتسنى لهم أداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 وخاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في قنا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة قنا للصائمين المحافظين على أداء الصلاة، خدمة مواقيت الصلاة في قنا في يوم السبت 25-3-2023 بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر:4:26 صباحا

الظهر:11:56صباحا

العصر:3:23 مساء

المغرب:6:02 مساء

العشاء:7:17 مساء

موعد أذان الفجر في قنا اليوم السبت 25-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، موعد أذان الفجر في قنا اليوم السبت الساعة 4 و24 دقيقة صباحا، وأذان الظهر في قنا اليوم السبت الساعة الحادية عشر 55 دقيقة صباحا، وأذان العصر في قنا اليوم السبت الساعة 3و 23 دقيقة مساء، وأذان المغرب في قنا اليوم السبت الساعة 6و 3 دقائق مساء، وموعد أذان الفجر في قنا اليوم السبت الساعة 7و17 دقيقة مساء.

وبحسب مديرية الأوقاف في محافظة إن المصلين يؤدون الصلوات الخمس في نحو 3995 مسجدا على مستوى المحافظة.