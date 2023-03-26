يحرص المواطنون في محافظة قنا، رابع أيام شهر رمضان الكريم، على معرفة مواقيت الصلاة في قنا اليوم الأحد 26-3-2023، حتى يمكنهم أداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 وخاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة قنا للصائمين المحافظين على أداء الصلاة، خدمة مواقيت الصلاة في قنا اليوم الأحد 26-3-2023 بحسب هيئة المساحة المصرية، وهي كالآتي:

الفجر: 4:23 صباحا

الظهر: 11:55 صباحا

العصر: 3:23 مساء

المغرب: 6:03 مساء

العشاء: 7:18 مساء

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد الساعة 4 و26 دقيقة صباحا.

موعد أذان الظهر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الظهر في قنا اليوم الأحد الساعة الحادية عشر و55 دقيقة صباحا.

موعد أذان العصر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

كشفت هيئة المساحة المصرية، عن موعد أذان العصر في قنا اليوم الأحد الساعة 3 و23 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

وأوضحت هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد الساعة 6و 3 دقائق مساء.

موعد أذان العشاء في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد الساعة 7و17 دقيقة مساء.

وبحسب مديرية الأوقاف في المحافظة إن المصلين يؤدون الصلوات الخمس في نحو 3995 مسجدا على مستوى المحافظة.