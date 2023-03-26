إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نصف نقل، وُنقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوقوع حادث تصادم

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الضبعة بالكيلو 125، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " هبه محمد، 22 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد محمد محمود، 5 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، فرحة محمد محمود، عام، مصابة بكسر في الحوض، محمود محمود السيد، 28 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمين محافظة الفيوم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.