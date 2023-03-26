تواصل عمليات إزالة عزبة «أبو قرن».. أكبر منطقة عشوائية في مصر القديمة

تواصل الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية استكمال إزالة عزبة «أبو قرن» أكبر منطقة عشوائية في نطاق حي مصر القديمة؛ تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة.

أعمال الإخلاء والازالة

أسفرت أعمال الإزالة والاخلاء اليوم بعد صرف التعويضات للأسر، عن هدم كلى لعقار سكنى ملكية خاصة، كما تم هدم 3 عقارات جزئي.

تطوير العشوائيات

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تشهد أكبر عملية تطوير للمناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مواقع حضارية ومساكن آمنة توفر لهم حياة كريمة، ومن مشروعات الإسكان البديل التي تم تنفيذها بالقاهرة، منها الأسمرات وروضة السيدة وأهالينا والمحروسة والخيالة؛ من أجل استيعاب سكان المناطق العشوائية وتوفير كل الخدمات والمرافق لهم من تعليم وصحة وتدريب وأنشطة رياضية ومساحات خضراء لتكون متنفس للأسر.