جدول التقويم الدراسي 1444 بالأسابيع في السعودية.. اعرف أيام الإجازات

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، جدول التقويم الدراسي 1444 بالأسابيع في السعودية، والذي يهم الطلاب بالمدارس والصفوف التعليمية المختلفة الأساسية بالمملكة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» جدول التقويم الدراسي 1444 بالأسابيع في السعودية وفق المعلن من وزارة التعليم بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

جدول التقويم الدراسي 1444 بالأسابيع في السعودية

وجاء جدول الدراسي للطلاب بالصفوف المختلفة في مدار المملكة العربية السعودية كالآتي:

- بداية الدراسة للطلاب في الفصل الدراسي الأول 01/02/1444 والذي يوافق 28/08/2022.

- تأتي إجازة اليوم الوطني (يومي الأربعاء والخميس) 25/02/1444 والذي يوافق 21/09/2022.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ 19/03/1444 والذي يوافق 16/10/2022.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/04/1444 والذي يوافق 10/11/2022.

- بداية إجازة الفصل الدراسي الأول تأتي في 30/04/1444 يوافق يوم 24/11/2022

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني تبدأ 10/05/1444 ويوافق 04/12/2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/05/1444 توافق 18/12/2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/06/1444 توافق 15/01/2023.

إجازة يوم التأسيس (يومي الأربعاء والخميس) 02/08/1444 توافق 22/02/2023.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني تكون يوم 10/08/1444 توافق 02/03/2023.

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث تكون 20/08/1444 والتي توافق 12/03/2023.

بداية إجازة عيد الفطر 22/09/1444 توافق 13/04/2023.

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/10/1444 توافق 26/04/2023.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/11/1444 توافق 28/05/2023.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1444 توافق 22/06/2023.