تعليق الدراسة غدا في السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت عدة إدارات تعليمية وجامعات، تعليق الدراسة غدا بعدة محافظات في المملكة العربية السعودية، سواء في المدارس المختلفة والجامعات والكليات بسبب سوء الأحوال الجوية في المملكة.

وفي السطور التالية، تقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها في الوطن العربي، سبب تعليق الدراسة غدا في السعودية وفق ما نشر بموقع وكالة الأنباء السعودية «واس» والتي جاءت على النحو التالي:

تعليق الدراسة غدا في السعودية

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإنه سيتم تعليق الدراسة غدا الأحد الموافق 4 رمضان 1444 هجريًا و26 مارس الجاري، بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وذلك في إدارة التعليم بمحافظة جدة ومكة المكرمة و محافظة المخواة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المخواة الدراسة، النماص ورجال ألمع، حيث تم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم.

وأشارت الإداراتان، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

جامعات تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

كما أعلنت جامعة أم القرى و لباحة والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة، إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.