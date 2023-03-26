السيطرة على حريق حظيرة للمواشي بالإسماعيلية دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب في حظيرة للمواشي في الإسماعيلية مساء اليوم الأحد خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في حظيرة للمواشي وانتقال قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والاسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

مصادر طبية: لاخسائر بشرية في الحادث

وقالت المصادر الطبية إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية فيما نجح رجال الحماية المدينة في تأمين الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده الي المنازل المجاورة له.

وقالت المصادر الأمنية في الإسماعيلية إن الحريق شب في منطقة مساكن الجندي بدائرة مركز القنطرة غرب وتم تأمينه وتبريد مكان الحريق لعدم تجدده مرة أخري.

السيطرة علي حريق في القنطرة شرق بالإسماعيلية

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في منزل وحظيرة للمواشي في مدينة القنطرة شرق قبل أسبوع.

وأصيب في الحريق 10 أشخاص نقلوا إلى مستشفي القنطرة شرق مصابين باختناق لتلقي العلاج اللازم فيما خرج المصابون بعد ساعات لاستقرار حالتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.