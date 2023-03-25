السيطرة على حريق شقة سكنية في بني سويف دون خسائر بشرية

تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في شقة بالطابق الثالث بمنزل على طريق «بني سويف ـ الفيوم» بمدينة بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بطريق بني سويف الفيوم بمدينة بني سويف.

إخماد الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وجود أي إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.