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السيطرة على حريق محدود داخل شقة في عين شمس

كتب:

منتصر سليمان
09:08 ص | الأحد 26 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

سيطرت الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس دون خسائر بشرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على الحريق

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى الحماية المدنية في القاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وحاصر رجال الحماية المدنية، النيران، ومنعوا امتدادها إلى الأماكن المجاورة وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس 
بقلم منتصر سليمان