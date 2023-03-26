السيطرة على حريق محدود داخل شقة في عين شمس

سيطرت الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس دون خسائر بشرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على الحريق

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى الحماية المدنية في القاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وحاصر رجال الحماية المدنية، النيران، ومنعوا امتدادها إلى الأماكن المجاورة وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.