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مصرع طفلة في حريق عقار ببنها.. وندب المعمل الجنائي لفحص الواقعة

كتب:

حسن صالح
04:44 م | الأحد 26 مارس 2023
حريق بنها اليوم

حريق بنها اليوم

لقيت طفلة 4 سنوات مصرعها إثر نشوب حريق في عقار من 3 أدوار في الدور الأرضي بسبب ماس كهربائي وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حريق ببنها 

وصرحت جهات التحقيق ببنها بدفن جثة الطفلة ضحية الحريق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي لفحص الواقعة وسؤال أسرة الطفلة والقاطنين بالمنزل وشهود العيان. 

تفاصيل حريق بنها ومصرع طفلة 

وكانت طفلة 4 سنوات قد لقيت مصرعها في حريق منزل مكون من 3 أدوار ببنها أمام نادي الشرطة بجوار عيادات حسن توفيق حيث دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده وتمكنت من إخماده. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه حيث ظلت المعاينة الأولية إلى وجود ماس كهربائي تسبب في الحادث. 

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مفتش مباحث فرقة بنها بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل ببنها دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات وبالمعاينة تبين أن العقار من 3 أدوار والحريق بالدور الأرضي وأسفر عن مصرع طفلة 4 سنوات وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة ضحية الحادث وطلب تحريات المباحث.

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