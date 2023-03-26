مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة.. الإرهابيون يخربون محطات الكهرباء

كشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة عن استهداف العناصر الإرهابية لأحد الأطقم الفنية التي حاولت إصلاح محطة كهرباء مدينة العريش بعد تخريبها، إذ أطلقوا النار على قدمه، مع تهديد أي فرد يحاول إصلاح المحطة بأن مصيره سيكون القتل بشكل فوري عبر إطلاق الرصاص عليه.

وأظهر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة وجود عدد عناصر إرهابية يتراوح ما بين 12 إلى 20 عنصرًا، يعملون على قطع إمدادات الطرق من الأطعمة والأغذية.

اشتملت الحلقة على قطع الطريق على السيارات التي تنقل المياه والأغذية والأطعمة للأهالي السيناوية، مع تخزين تلك الكميات، مطالبين قائد السيارة بالعودة وإبلاغ الأهالي وأجهزة الأمن بأن الطريق مغلق، وأن من يعبره يجب أن يكون مبايع للعناصر الإرهابية.

وتناولت الحلقة إبلاغ أحد الشباب السيناوية للضابط الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، أن هناك تحركات غامضة في سيناء في هذا الوقت، بينها عثور الصيادين على مركب في البحر خالية، وبها بقايا طعام فقط.