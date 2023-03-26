مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة.. مخطط إرهابي لشل حياة السيناوية

كشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة، عن مخطط للعناصر الإرهابية لـ«شل الحياة في شمال سيناء»، جزاءً على مساندة أهاليها للقوات المسلحة المصرية الباسلة في مواجهة شرور العناصر الإرهابية.

الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101.. مخطط إرهابي

واشتملت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 على حديث بين قيادات العناصر الإرهابية عن سقوط الإرهابي «أبو عمار المُهاجر» في قبضة قواتنا المسلحة، وهو المخطط الرئيسي لعملية استهداف كمين كرم القواديس، ما أدى لإجراء تعديلات على خطط تأمين الإنفاق وأماكن تواجد عناصر التنظيمات الإرهابية «تحت الأرض».

وكشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة عن مخطط لتحويل حياة السيناوية لتكون في جحيم، إذ أظهرت زعيم التنظيم الإرهابي يتحدث على ضرورة أن تكون حياتهم في خطر لكي لا يساندوا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مهمتهم المقدسة، مع توجيه ضربات لكل شيء يصعب حياتهم، لكي لا يقفوا مع أبطال القوات المسلحة في مهمتهم المقدسة.

قطع الطرق على المياه والأطعمة والغاز

وتحدث العناصر الإرهابية في الحلقة عن العمل عن قطع الإمدادات والتعيينات عن الكمائن، ليرد قائد التنظيم أنها تكون مؤمنة بشكل جيد وهذا أمر صعب لكن يجب أن يتم استهدافها والتحركات عبر زرع عبوات ناسفة على الطرق.

كما وجّه قائد التنظيم الإرهابي بقطع الطرق على الأطعمة والمياه والغاز وكل شيء في طريقه لأبناء سيناء لمنع وصولها، موجهًا بإحراق تلك الأشياء حال عدم القدرة على تخزينها.

وظهرت في الحلقة العناصر الإرهابية وهي تعمل على خراب محطة كهرباء العريش الفرعية، مع تهديد العاملين عليها بالقتل حال إصلاح تلك المحطة.