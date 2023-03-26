حالة الطقس غدا في المحافظات.. تحذيرات من ظاهرة تؤثر فجرا على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ يسود طقس مائل إلى الدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على جنوب سيناء، على أن يكون مائل إلى البرودة ليلاً على جميع المحافظات، كما تتعرض البلاد إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية في الصباح الباكر، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وحذرت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر من الظاهرتين.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضح البيان أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى تكون الشبورة المائية على الطرق مع طقس معتدل نهارا، وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 20 كيلو متر في الساعة.

الظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وجاءت حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية بارد ليلاً ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة وسرعة الرياح 30 كيلو مترا في الساعة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية نشاط للرياح إذ بلغت سرعتها 22 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مع تكون الغيوم الجزئية.

وتتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في محافظات شمال الصعيد وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة وسط تكون الغيوم الجزئية وبلغت سرعة الرياح 26 كيلو مترا في الساعة.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس مشمس نهاراً دافئ ليلاً مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.