موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023.. وعدد ساعات الصوم

أقبل الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية على مدار الأيام القليلة الماضية على المساجد، لأداء الصلوات في شهر رمضان المبارك، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية وتطعيم وتطهير المساجد أولا بأول.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 في خامس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، وفق بيان هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 بحسب التوقيت المحدد لمحافظة الإسماعيلية يحين في تمام الساعة 04:21 صباحا، على أن تشرق الشمس اليوم الجمعة ثان أيام شهر رمضان في تمام الساعة 05:49 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك، والصادرة عن هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في الإسماعيلية كالآتي:

الظهر 11:57 صباحا.

العصر 06:27 مساء.

صلاة المغرب 06:06 مساء.

العشاء 07:25 مساء.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 27-3-2023 في الإسماعيلية

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة، من اذان فجر اليوم الاثنين 26-3-2023 حتى أذان المغرب من نفس اليوم.