مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة.. رجال الصاعقة يتنكرون في زي عمال

كشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة عن تنكر رجال قوات الصاعقة من الكتيبة 101 بقيادة الرائد نور صلاح العزب، في زي عمال كهرباء، ثم تمكنهم من التدخل وعمل كمين والإغارة على العناصر الإرهابية، الذين كانوا يهددون عمال الكهرباء بالقتل حال إصلاح المحطة.

يأتي ذلك بعد ورود معلومات مؤكدة بشأن وجود 12 عنصر تكفيري يتجمعون بالقرب من محطة كهرباء العريش الفرعية في زمن قدره 7 دقائق، ويتحركون بسيارتين دفع رباعي بأسلحة خفيفة لاستهداف العمال الذين يصلحون محطة الكهرباء.

ونجح رجال الكتيبة 101 صاعقة في الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 من تصفية العناصر الإرهابية، وتمهيد الطريق لإصلاح محطة الكهرباء، وعودة الإنارة لأهالي العريش بشكل طبيعي.