مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة.. تحذير من هجوم مفخخ على كمين الرفاعي

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة، رفع درجة الاستعداد في كميني الجورة والرفاعي في شمال سيناء، بعد رصد تهديدات من عناصر إرهابية واستعدادات لاستهداف إحدى الكمينين بسيارة مفخخة.

يأتي ذلك بعد ورود معلومات للضابط الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، بأن هناك ورشة سيارات في منطقة الجورة أخذت قطعة غيار، منها صاج، ودفعوا مبلغ كبير جدًا لصالح الورشة، مع طلب ماكينة لحام.

وعقد «آسر ياسين»، اجتماعًا مع أحد ضباط الأمن، وناقش معه المعلومات، وقال إن هذا الأمر ينبئ بأنه يتم تحضير سيارة مفخخة لاستهداف أحد الكمينين.

وأتى الضابط بخريطة لأماكن الكمائن القريبة من موقع «الورشة»، لينتهي لوجود 5 كمائن، أكثرهم احتمالية للاستهداف هما كمينين الرفاعي والجورة، مشيرًا إلى أن الموجات الانفجارية حال حدوثها ستسبب خسائر كبيرة.

وتم إبلاغ القيادات بالمعلومات الموجودة، ليتم رفع درجة الاستعداد في الكمينين.

وظهر في الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 الفنان محمود عبد المغني، وهو قائد عسكري في منطقة كمين الجورة، كما ظهر درجة استعداد عالي في «كمين الرفاعي».