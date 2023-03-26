مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. فتحي عبد الوهاب يوافق على التعاون مع الإرهابين

تشهد أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4، موافقة الدكتور وحيد الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب على مساعدة زعيم الخلية الإرهابية أبو البراء، بعد ما يعرض عليه مبالغ ضخمة من المال مقابل أن يستخدموا الأنفاق المملوكة له والتي يستخدمها في التهريب لنقل الأسلحة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

ويتفق الدكتور وحيد مع أبو البراء خلال أحداث مسلسل الكتيبة الحلقة 4، على استلام 50% من المبلغ قبل التنفيذ، والنصف الثاني بعد الاستلام، وعلى الجانب الأخر يتأكد من وجود خائن بينهم بعد معرفة أبو البراء بقتل ضياء على يده.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم آسر ياسين، عمرو يوسف، ميرنا نور الدين، خالد الصاوي، وفاء عامر بالإضافة إلى فتحي عبد الوهاب، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.