مسلسل الكتيبة 101.. فيديو حقيقي للقاء ودي بين قائد عسكري والسيناوية

اختتم مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة منه بفيديو حقيقي للقاء العميد السيد أحمد فوزي صالح، أحد قادة القوات المسلحة، بأهالي شمال سيناء، خلال تواجده بينهم خلال عام 2014.

وظهر في الفيديو كم الطمأنينة والسعادة في قلوب رجال القبائل السيناوية بتواجد القائد العسكري بينهم، فضلاً عن لقائه الودي معهم.

واختتمت حلقة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة بصورة للشهيد أشرف حيدر بربر، أحد شهداء القوات المسلحة، والذي استشهد في شمال سيناء يوم 10 مارس 2011.

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 يناقش بطولات رجال القوات المسلحة في مواجهة شرور الإرهاب في شمال سيناء في الفترة من 2014 حتى نجاح قوات انفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية في إعادة الأمن والاستقرار في شمال سيناء، والتمهيد للانطلاقة التنموية فيها.