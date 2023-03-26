شادي مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لمسلسلي «سوق الكانتو» «وحضرة العمدة»

يشارك الموسيقار شادى مؤنس فى الموسم الدرامى الرمضانى 2023، بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسلين من أهم مسلسلات الشهر الكريم، وهما «سوق الكانتو» و«حضرة العمدة» اللذان يُعرضان حالياً عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كشف «مؤنس» فى تصريحاته لـ«الوطن»، تفاصيل وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «سوق الكانتو»، قائلاً: «هذا العمل ينتمى إلى نوعية المسلسلات التاريخية الكلاسيكية، ولذلك وضعت فى مخيلتى حينما بدأت الشروع فى تنفيذ موسيقى العمل أن تكون كلاسيكية وبالتحديد تتر المسلسل، لأنه يتمحور حول فترة العشرينات من القرن الماضى».

تطعيم الموسيقى بجانب شرقي

أضاف مؤنس: «تم تطعيم الموسيقى بجانب من الموسيقى الشرقية، لكى تبرز ملامح البيئة المصرية الشرقية».

مسلسل «سوق الكانتو» من بطولة أمير كرارة، ومى عز الدين، وفتحى عبدالوهاب، ومحمود البزاوى، وعبدالعزيز مخيون، ومها نصار، وسلوى عثمان، وثراء جبيل، وشريف إدريس، وأحمد جمال سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ويعرض المسلسل حصرياً على قناة «dmc».

أما عن مسلسل «حضرة العمدة»، الذى تقوم ببطولته الفنانة روبى، فقال «مؤنس»: «اخترت أن تكون موسيقى مسلسل (حضرة العمدة) أغلبيتها شرقية، نظراً لأن المسلسل تدور أحداثه بشكل كامل فى القرية المصرية، وستكون هناك موسيقى غربية ممزوجة بالشرقية فى بعض الأحيان، لكى تعبر عن شخصية بطلة العمل، وهى الفنانة روبى فى أحداث معينة بالمسلسل».

مؤنس: الاهتمام الأكبر حاليا بموسيقى الأوركسترا بشكل عام

مسلسل «حضرة العمدة» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج ريمون مقار، ويضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم روبى، وأحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمود عبدالمغنى، وصلاح عبدالله، وسميحة أيوب، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمى، ومحمد محمود عبدالعزيز وكوكبة من النجوم.

وعن اهتمام الجمهور بالموسيقى التصويرية فى الأعمال التليفزيونية واختلاف الموسيقى التى تقدّم حالياً عن ذى قبل، أوضح الموسيقار شادى مؤنس أنه خلال الفترة الحالية أصبح الاهتمام الأكبر بموسيقى الأوركسترا بشكل عام، بعكس ما كان يُقدّم من قبل حينما كانت الموسيقى التصويرية تعتمد على الجملة اللحنية التى تظل عالقة بأذهان الجمهور، بعكس موسيقى الأوركسترا التى تقدّم حالياً فى معظم الأعمال التليفزيونية.