الموسيقار شادي مؤنس لقناة الحياة: موسيقى «حضرة العمدة» خليط بين المودرن والفلكلور

قال الموسيقار شادي مؤنس، مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل «حضرة العمدة»، إن المسلسل يدور في قرية «تل شبورة»، وهي قرية مصرية بامتياز، وبالتالي جرت مراعاة بأن تكون الموسيقى مصرية تشبه الموسيقى المسموعة في القرى والنجوع.

بطلة العمل دكتورة في الجامعة الأمريكية

وأضاف «مؤنس»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن بطلة «حضرة العمدة»، دكتورة في الجامعة الأمريكية، وكانت لها حياتها في القاهرة، وبالتالي عكس هذا الخليط في الموسيقى، بأن يكون هناك جزء «مودرن» وآخر «فلكلوري».

ولفت إلى أن الكلمات المستخدمة في الموسيقى التصويرية للمسلسل «مصرية جدا»، وتعطي فخامة للقضية أو الحدث الذي يسلط المسلسل الضوء عليه، متابعا: «راعيت بأني لا أكرر نفسي مثلما حدث في جزيرة غمام».

فكرة المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة»، حول «صفية الفارس»، التي تجسد دورها روبي، وهي أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية، تتولى منصب عمدة في إحدى القرى تقلب حياتها رأسا على عقب، وتواجه العديد من الصعوبات بين المؤيد والمعارض لها.