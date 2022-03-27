شادي مؤنس ينتهي من وضع موسيقى «جزيرة غمام»: تجربة صعبة

انتهى الموسيقار شادي مؤنس من وضع الموسيقى التصويرية والألحان الخاصة لمسلسل جزيرة غمام، والذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة الحياة، والتتر من غناء الفنان على الحجار، وكلمات الشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

استخدام الآلات الصعيدية القديمة

وفي هذا الصدد، قال شادي مؤنس خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الموسيقى التصويرية للمسلسل كانت بمثابة تحد كبير له وتجربة صعبة، بسبب عظمة الألحان والموسيقى التصويرية التي قدمت من قبل في الأعمال الدرامية الصعيدية.

وأشار الموسيقار إلى أنه يحب استخدام الآلات الموسيقية الصعيدية القديمة التي يعتاد عليها الأذن المصرية، مثل المزمار والربابة والطبلة والناي، خاصة وأن المسلسل يدور أيضا عن قصص حول الغجر، مؤكدا أن المسلسل سيتضمن رباعيات صغيرة بخلاف أغنية التتر التي كتبها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

على الحجار يشدو بمقدمة مسلسل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام»، هو العمل الثالث الذي يتولى الموسيقار شادي مؤنس، وضع موسيقاه، بعد مسلسلات «الفتوة»، و«جمع سالم» اللذان عرضا في المواسم الرمضانية السابقة.

المسلسل من بطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، ودينا أحمد، وعبد العزيز مخيون، ووفاء عامر، والطفل منذر مهران، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.