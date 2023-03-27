بعد تصدر الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع تريند تويتر، تستعرض «الوطن» القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي، والذي حقق جماهيرية خلال عرض أولى حلقات المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل «الكبير أوي7» بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

قناة on من القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، إذ تعرض المسلسل 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام 12:30 بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم الثاني الساعه 2:00 مساء.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7 الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرض أولى حلقاته،عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: الفنان أحمد مكي، هشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.