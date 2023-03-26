مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4.. جوني يستخدم دعاية ذكية للترويج للجيم

لجأ جوني شقيق الكبير أوي في الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 7 لحيلة ذكية لعمل دعاية للجيم الذي افتتحه خلال حلقة أمس في المزاريطة ولم يشهد أي إقبال من أهل القرية.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 4

اتفق جوني مع هجرس الذهاب إلى مقهي المزاريطة والحديث عن سالم الذي كان يعاني من السمنة وبعد تدريبات الجيم أصبح صاحب جسم رياضي وسيدخل بطولات، واستعان جوني بشخص جسمه رياضي دخل المقهى واعتقد البعض أنه سالم الذي كان يعاني من السمنة.

وبدأ الإقبال على جيم جوني بشكل كبير ووضع شرطًا أن يكون المشترك بعضوية سنوية ووافق كل الموجودين في المقهي.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7 بجانب الفنان أحمد مكي عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: هشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.