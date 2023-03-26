مصرع سائق انقلبت به سيارة ملاكي في ترعة بالبحيرة

لقي سائق مصرعه جراء سقوط سيارة ملاكي في ترعة الصديق يوسف على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد سقوط سيارة بترعة في مدخل قرية يوسف الصديق بالكيلو 113 بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

انتشال السيارة من الترعة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى انتشال السيارة بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبين وفاة سائق مجهول الهوية، ولازالت الجثة بمكان الحادث لحين حضور النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.